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В МВД опровергли информацию о патрулях ГИБДД для проверки военнообязанных

Ведомости

Министерство внутренних дел России опровергло информацию о мобилизационных мероприятиях на постах Госавтоинспекции в регионах страны, об этом сообщили в ведомстве.

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения – ложными», — сказано в сообщении.

Опубликованный в сети скан документа, о котором идет речь, содержал требования к руководителям подразделений МВД организовать патрули, которые бы останавливали автомобили с водителем-мужчиной и после проверки документов направляли бы их «к представителям военных комиссариатов». В ведомстве призвали граждан и средства массовой информации пользоваться только официальной информацией и быть внимательными.

Ранее по теме: По каким правилам пройдет объявленная Путиным частичная мобилизация

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность России и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу. После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.

После этого в сети стали быстро распространяться фейки. В частности, в российских Telegram-каналах появилась информация, что повестки после объявления частичной мобилизации мобилизованным будут приходить в том числе и через «Госуслуги». Чтобы устранить эту возможность, пользователям предлагалось в настройках изменить способ получения писем, выбрать бумажный формат. При этом в Минцифры опровергли такие планы из-за отсутствия необходимой законодательной базы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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