В Минцифры сообщили об отсутствии планов рассылать повестки через «Госуслуги»
Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться в электронном виде через «Госуслуги» в связи с отсутствием законодательной базы, об этом сообщили в Минцифры РФ.
«Сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база отсутствует», — сообщили в ведомстве.
Ранее в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что тем, кого могут мобилизовать, повестки будут приходить через «Госуслуги» или, если аккаунта на портале нет, на почту.
Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам по вопросу проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. В ходе своего выступления он объявил о частичной мобилизации в России.
Указ был опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, увольнение от военной службы возможно по возрасту, состоянию здоровья и в связи с приговором суда о лишении свободы.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек, это чуть больше 1% всего мобилизационного ресурса России, пояснил он. При этом речь о мобилизации служащих по призыву или студентов в настоящее время не идет.
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