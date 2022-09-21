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В Минцифры сообщили об отсутствии планов рассылать повестки через «Госуслуги»

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Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться в электронном виде через «Госуслуги» в связи с отсутствием законодательной базы, об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база отсутствует», — сообщили в ведомстве.

Ранее в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что тем, кого могут мобилизовать, повестки будут приходить через «Госуслуги» или, если аккаунта на портале нет, на почту. 

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам по вопросу проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. В ходе своего выступления он объявил о частичной мобилизации в России. 

Указ был опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, увольнение от военной службы возможно по возрасту, состоянию здоровья и в связи с приговором суда о лишении свободы. 

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек, это чуть больше 1% всего мобилизационного ресурса России, пояснил он. При этом речь о мобилизации служащих по призыву или студентов в настоящее время не идет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных