В Минцифры сообщили об отсутствии планов рассылать повестки через «Госуслуги»

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек, это чуть больше 1% всего мобилизационного ресурса России, пояснил он. При этом речь о мобилизации служащих по призыву или студентов в настоящее время не идет.