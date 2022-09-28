Модельер Тиши покинул пост главного креативного директора Burberry
Итальянский модельер Рикардо Тиши оставил должность главного креативного директора британского модного дома Burberry после четырех лет работы, сообщается на сайте компании. Его пост займет Дэниэл Ли.
«Сегодня Burberry объявляет, что Рикардо Тиши уходит с поста главного креативного директора и покинет компанию в конце этого месяца. Рикардо решил уйти после почти пяти лет, в течение которых он руководил творческой трансформацией Burberry», — сказано в сообщении.
Главный исполнительный директор Burberry Джонатан Акеройд отметил «ключевую роль» Тиши во время его работы в компании. «Под его творческим руководством компания обновила имидж своего бренда, представив новый визуальный стиль, и возродила монограмму Thomas Burberry», — говорится в сообщении.
Коллекция весна/лето 2023, представленная на этой Неделе моды в Лондоне, — последняя, над которой Тиши работал в Burberry. На Неделе моды в феврале следующего года будет представлена первая коллекция Дэниэла Ли, который займет пост Тиши 3 октября.
Уточняется, что раньше Ли был креативным директором модного дома Bottega Veneta. До этого он также работал в компаниях Celine, Balenciaga и Maison Margiela.
Ли родился 22 января 1986 г. в английском городе Брадфорде. Отец был механиком, мать – домохозяйкой, которая растила троих детей. Его младший брат стал сантехником, младшая сестра – медсестрой в отделении неотложной помощи. После школы Ли получил стипендию для учебы в одном из самых престижных заведений моды – лондонском Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина.
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