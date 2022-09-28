Газета
Общество

Модельер Тиши покинул пост главного креативного директора Burberry

Ведомости

Итальянский модельер Рикардо Тиши оставил должность главного креативного директора британского модного дома Burberry после четырех лет работы, сообщается на сайте компании. Его пост займет Дэниэл Ли. 

«Сегодня Burberry объявляет, что Рикардо Тиши уходит с поста главного креативного директора и покинет компанию в конце этого месяца. Рикардо решил уйти после почти пяти лет, в течение которых он руководил творческой трансформацией Burberry», — сказано в сообщении. 

Главный исполнительный директор Burberry Джонатан Акеройд отметил «ключевую роль» Тиши во время его работы в компании. «Под его творческим руководством компания обновила имидж своего бренда, представив новый визуальный стиль, и возродила монограмму Thomas Burberry», — говорится в сообщении.

Коллекция весна/лето 2023, представленная на этой Неделе моды в Лондоне, — последняя, над которой Тиши работал в Burberry. На Неделе моды в феврале следующего года будет представлена первая коллекция Дэниэла Ли, который займет пост Тиши 3 октября.

Уточняется, что раньше Ли был креативным директором модного дома Bottega Veneta. До этого он также работал в компаниях Celine, Balenciaga и Maison Margiela. 

Ли родился 22 января 1986 г. в английском городе Брадфорде. Отец был механиком, мать – домохозяйкой, которая растила троих детей. Его младший брат стал сантехником, младшая сестра – медсестрой в отделении неотложной помощи. После школы Ли получил стипендию для учебы в одном из самых престижных заведений моды – лондонском Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных