Модельер Тиши покинул пост главного креативного директора Burberry

Ли родился 22 января 1986 г. в английском городе Брадфорде. Отец был механиком, мать – домохозяйкой, которая растила троих детей. Его младший брат стал сантехником, младшая сестра – медсестрой в отделении неотложной помощи. После школы Ли получил стипендию для учебы в одном из самых престижных заведений моды – лондонском Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина.