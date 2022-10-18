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Общество

Суд взыскал с Facebook более 65 млн рублей в пользу бывшего футболиста Хохлова

Ведомости

Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) более 65 млн руб. в пользу бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова, передает пресс-служба суда.

«Ответчика обязали разблокировать все упоминания фамилии Дмитрия Валерьевича Хохлова в социальной сети Facebook. В качестве вреда имени (убытков) в пользу Хохлова взыскано 64,3 млн руб., моральный вред в размере 1 млн руб.», — говорится в сообщении.

Хохлов подал в суд на Facebook в сентябре прошлого года. По словам бывшего футболиста сборной России, ни он, ни его друзья и знакомые не могут нормально использовать соцсеть, потому что при любом упоминании его фамилии они получают блокировку из-за созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев.

Дмитрий Хохлов выступал за московские ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», а также за голландский ПСВ и испанский «Реал-Сосьедад». За сборную России провел 53 матча, в которых забил шесть мячей. В качестве главного тренера возглавлял «Кубань» в 2015 г. и московское «Динамо» в 2017-19 гг. В мае 2021 г. был назначен главным тренером волгоградского «Ротора», позже контракт был расторгнут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных