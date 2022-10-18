Суд взыскал с Facebook более 65 млн рублей в пользу бывшего футболиста Хохлова

Дмитрий Хохлов выступал за московские ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», а также за голландский ПСВ и испанский «Реал-Сосьедад». За сборную России провел 53 матча, в которых забил шесть мячей. В качестве главного тренера возглавлял «Кубань» в 2015 г. и московское «Динамо» в 2017-19 гг. В мае 2021 г. был назначен главным тренером волгоградского «Ротора», позже контракт был расторгнут.