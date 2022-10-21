Медведев пригласил Маска на день победы в Москву

Сегодня Маск также прокомментировал твит Медведева, в котором тот попрощался с подавшей в отставку премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и поздравил с победой салат латук, назвав его «хорошим троллингом». Речь идет о шутке британцев, которые предложили делать ставки, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера Великобритании или салат латук в свежем виде.