Медведев пригласил Маска на день победы в Москву
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев пригласил американского бизнесмена и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, таким образом он ответил на вопрос предпринимателя о делах на Артемовском направлении.
«Кстати говоря, как идут дела в Бахмуте?», — спросил Маск. В ответ на это Медведев предложил бизнесмену приехать в Москву на день победы. Какой именно это будет день — замглавы Совбеза не уточнил.
Спецоперация России началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
В настоящее время российские войска продолжают спецоперацию. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил успехи российской армии на Артемовском направлении. По его словам, союзные силы постепенно берут под контроль новые территории и продвигаются вперед. 13 октября в штабе территориальной обороны республики сообщили о взятии под контроль сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении.
Сегодня Маск также прокомментировал твит Медведева, в котором тот попрощался с подавшей в отставку премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и поздравил с победой салат латук, назвав его «хорошим троллингом». Речь идет о шутке британцев, которые предложили делать ставки, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера Великобритании или салат латук в свежем виде.
20 октября Трасс объявила, что покидает пост премьера Великобритании. «Я признаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я был избрана членами Консервативной партии», — заявила она. BBC отметила, что Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту — 45 дней.
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