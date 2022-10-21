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Медведев пригласил Маска на день победы в Москву

Ведомости

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев пригласил американского бизнесмена и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, таким образом он ответил на вопрос предпринимателя о делах на Артемовском направлении. 

«Кстати говоря, как идут дела в Бахмуте?», — спросил Маск. В ответ на это Медведев предложил бизнесмену приехать в Москву на день победы. Какой именно это будет день — замглавы Совбеза не уточнил. 

Спецоперация России началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В настоящее время российские войска продолжают спецоперацию. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил успехи российской армии на Артемовском направлении. По его словам, союзные силы постепенно берут под контроль новые территории и продвигаются вперед. 13 октября в штабе территориальной обороны республики сообщили о взятии под контроль сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении.

Сегодня Маск также прокомментировал твит Медведева, в котором тот попрощался с подавшей в отставку премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и поздравил с победой салат латук, назвав его «хорошим троллингом». Речь идет о шутке британцев, которые предложили делать ставки, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера Великобритании или салат латук в свежем виде.

Ранее по теме: Премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку

20 октября Трасс объявила, что покидает пост премьера Великобритании. «Я признаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я был избрана членами Консервативной партии», — заявила она. BBC отметила, что Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту — 45 дней. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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