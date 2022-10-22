В Крыму начали принимать у покинувших Херсон заявления на единоразовую выплату
Крымские центры «Мои документы» начали принимать от покинувших Херсон граждан России заявления на получение единоразовой выплаты в размере 100 000 руб. и сертификатов на жилье, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
«Сегодня с 16:00 во всех центрах «Мои Документы» Республики Крым начался прием заявлений от граждан Российской Федерации, вынужденно покинувшим город Херсон и правобережную часть Херсонской области», – написал он.
Он уточнил, что дополнительную информацию по единовременной выплате можно получить в министерстве труда и социальной защиты Крыма. «Всем, вынужденно покинувшим место жительства, будет оказана всесторонняя поддержка и помощь. Один на один с проблемой никого не оставим, все трудности преодолеем вместе!», – добавил Аксенов.
С октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Необходимость эвакуации объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.
Ранее днем администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации незамедлительно покинуть город. Власти призвали брать с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.
Также сегодня правительство России выпустило постановление, которое определило правила субсидирования переселения жителей правобережной части Херсонской области в другие регионы России.