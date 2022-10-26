В России выявили два новых варианта коронавируса
В России зафиксировали два новых варианта коронавируса, в том числе выделившийся из «омикрона» штамм «цербер», передает «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1 ("цербер")», — сказала Попова. По ее словам, прогнозируется дальнейшее развитие эпидситуации в части распространения новых вариантов.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) ранее предупредил о новом подварианте омикрон-штамма коронавируса — BQ.1 и его разновидности BQ1.1. В заявлении говорится, что странами ЕЭЗ с наибольшим количеством образцов нового подварианта стали Франция (19%), Бельгия (9%), Ирландия (7%), Нидерланды (6%) и Италия (5%).
Новая волна заболеваемости COVID-19 наблюдалась в России с июля 2022 г. после того, как 1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения в стране. Однако уже в сентябре показатель стал снижаться.
Роспотребнадзор 20 октября также отменил ПЦР-тестирование для непривитых россиян при въезде в страну. Теперь гражданам России, прибывающим на территорию страны, больше не нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия сдавать ПЦР-тест на коронавирус.
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