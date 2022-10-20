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Общество

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тестирование для непривитых россиян при въезде в страну

Ведомости

Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на коронавирус для прибывающих в страну непривитых граждан России, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что гражданам России, прибывающим на территорию страны, больше не нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия сдать ПЦР-тест на коронавирус. Иностранные граждане и лица без гражданства должны заполнить анкеты прибывающего на территорию России.

Ведомство также расширяет практику выборочного тестирования на коронавирус не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска через государственную границу.

В марте 2022 г. в Москве были отменены ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, убрали масочный режим, были отменены QR-коды для посещения объектов культуры и спорта, домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным. С 1 апреля для россиян отменили сдачу теста на коронавирус и заполнение анкеты на сайте госуслуг при въезде через границу России.

Новая волна заболеваемости COVID-19 наблюдалась в России с июля 2022 г. после того, как 1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения в стране. Однако уже в сентябре показатель стал снижаться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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