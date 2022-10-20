Роспотребнадзор отменил ПЦР-тестирование для непривитых россиян при въезде в страну

В марте 2022 г. в Москве были отменены ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, убрали масочный режим, были отменены QR-коды для посещения объектов культуры и спорта, домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным. С 1 апреля для россиян отменили сдачу теста на коронавирус и заполнение анкеты на сайте госуслуг при въезде через границу России.