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В Европе предупредили о новом подварианте омикрон-штамма коронавируса

Ведомости

Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса — BQ.1 и его разновидность BQ1.1 — станут доминирующими по крайней мере в пяти странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) к концу осени, следует из заявления Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

«Страны должны сохранять бдительность в отношении сигналов о появлении и распространении BQ.1 и проводить репрезентативное тестирование. Странам также следует продолжать следить за показателями заболеваемости COVID-19, особенно среди людей в возрасте 65 лет и старше», — отметила глава центра Андреа Аммон.

В заявлении также говорится, что странами ЕЭЗ с наибольшим количеством образцов нового подварианта стали Франция (19%), Бельгия (9%), Ирландия (7%), Нидерланды (6%) и Италия (5%). При этом текущие показатели недостаточно высоки для того, чтобы этот подвариант оказал заметное влияние на эпидемиологическую ситуацию в перечисленных странах.

В августе Великобритания стала первой страной, которая одобрила вакцину от «омикрона». Препарат предназначен для взрослых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных