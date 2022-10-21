В Европе предупредили о новом подварианте омикрон-штамма коронавируса

В заявлении также говорится, что странами ЕЭЗ с наибольшим количеством образцов нового подварианта стали Франция (19%), Бельгия (9%), Ирландия (7%), Нидерланды (6%) и Италия (5%). При этом текущие показатели недостаточно высоки для того, чтобы этот подвариант оказал заметное влияние на эпидемиологическую ситуацию в перечисленных странах.