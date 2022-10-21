В Европе предупредили о новом подварианте омикрон-штамма коронавируса
Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса — BQ.1 и его разновидность BQ1.1 — станут доминирующими по крайней мере в пяти странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) к концу осени, следует из заявления Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
«Страны должны сохранять бдительность в отношении сигналов о появлении и распространении BQ.1 и проводить репрезентативное тестирование. Странам также следует продолжать следить за показателями заболеваемости COVID-19, особенно среди людей в возрасте 65 лет и старше», — отметила глава центра Андреа Аммон.
В заявлении также говорится, что странами ЕЭЗ с наибольшим количеством образцов нового подварианта стали Франция (19%), Бельгия (9%), Ирландия (7%), Нидерланды (6%) и Италия (5%). При этом текущие показатели недостаточно высоки для того, чтобы этот подвариант оказал заметное влияние на эпидемиологическую ситуацию в перечисленных странах.
В августе Великобритания стала первой страной, которая одобрила вакцину от «омикрона». Препарат предназначен для взрослых.
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