Ректор биотехнологического университета арестован в Москве по делу о мошенничестве
Головинский суд Москвы заключил под стражу ректора государственного Российского биотехнологического университета (РБУ) Михаила Балыхина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом удовлетворено ходатайство следователя в отношении ректора РБУ Михаила Григорьевича Балыхина об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 декабря», — говорится в сообщении.
Балыхин подозревается по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет колонии, уточнили в суде.
Ранее стало известно, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено. По словам источника «Интерфакса», следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений.
Мау подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. В начале августа ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде. Позже Мау вернулся к работе в академии.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса