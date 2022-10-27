Газета
Общество

Ректор биотехнологического университета арестован в Москве по делу о мошенничестве

Ведомости

Головинский суд Москвы заключил под стражу ректора государственного Российского биотехнологического университета (РБУ) Михаила Балыхина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя в отношении ректора РБУ Михаила Григорьевича Балыхина об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 декабря», — говорится в сообщении.

Балыхин подозревается по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет колонии, уточнили в суде.

Ранее стало известно, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено. По словам источника «Интерфакса», следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений.

Мау подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. В начале августа ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде. Позже Мау вернулся к работе в академии.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных