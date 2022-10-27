Ректор биотехнологического университета арестован в Москве по делу о мошенничестве

Мау подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. В начале августа ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде. Позже Мау вернулся к работе в академии.