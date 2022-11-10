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Минцифры закроет форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов

Ведомости

Минцифры 16 ноября закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации, об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах Finopolis, передает «Интерфакс». 

Он также отметил, что правом на отсрочку от частичной мобилизации воспользовались около 5000 специалистов, которые получили повестку. По его словам, всего из воинских частей Минобороны вернуло 65000 сотрудников после ошибочной мобилизации, сейчас остались несколько случаев, по которым Минцифры разбирается вручную, подчеркнул Шадаев.

23 сентября Минобороны и Минцифры разъяснили, что от призыва по частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, федеральных системообразующих СМИ, крупных банков и операторы связи, имеющие высшее образование по специальности. Помимо брони, IT-компании получили и другие льготы, в том числе освобождение от налога на прибыль на три года и ипотеку по льготным условиям для сотрудников отрасли.

27 сентября на «Госуслугах» появилась форма подачи заявления для получения отсрочки. Заявление может подать сам сотрудник, но к нему надо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. После заполнения формы необходимо отправить документ через запущенный сервис на Госуслугах. В ведомстве отмечают, что он должен быть обязательно подписан гендиректором, иначе придет отказ.

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Кроме того, нужны сведения о воинском учете (вид документа, его серия и номер, воинское звание и должность и т. д.), информация о высшем образовании (наименование вуза, специальность, серия и номер диплома и другие документы).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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