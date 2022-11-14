В правительстве разработают туристические маршруты по местам воинской славы
В правительстве России к середине января составят перечень туристических маршрутов по местам воинской славы. Такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве туристическое направление, сообщила пресс-служба правительства.
«Президентом Владимиром Путиным были даны рекомендации по формированию в каждом субъекте России маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей Родины. Создание туров по местам воинской славы, их популяризация позволит выполнить поручение президента и в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей в изучение истории родного края и своей страны», – заявил Чернышенко.
Формированием новых маршрутов совместно с регионами займутся Минэкономразвития и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Гендиректор АСИ Светлана Чупшева в свою очередь отметила, что данные туры позволят россиянам «проникнуться величием совершенных подвигов и оценить масштаб России».
Ранее 30 октября Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета 6 сентября, среди которых – рассмотрение вопроса об обнулении НДС для туроператоров, а также проработка безвизового въезда иностранцев без учета принципа взаимности.
20 октября Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции были переданы Минэкономразвития. Согласно тексту указа, шаг направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизацию структуры федеральных органов исполнительной власти».
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