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Общество

В правительстве разработают туристические маршруты по местам воинской славы

Ведомости

В правительстве России к середине января составят перечень туристических маршрутов по местам воинской славы. Такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве туристическое направление, сообщила пресс-служба правительства.

«Президентом Владимиром Путиным были даны рекомендации по формированию в каждом субъекте России маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей Родины. Создание туров по местам воинской славы, их популяризация позволит выполнить поручение президента и в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей в изучение истории родного края и своей страны», – заявил Чернышенко.

Формированием новых маршрутов совместно с регионами займутся Минэкономразвития и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Гендиректор АСИ Светлана Чупшева в свою очередь отметила, что данные туры позволят россиянам «проникнуться величием совершенных подвигов и оценить масштаб России».

Ранее по теме: Чернышенко рассказал о работе над поручениями Путина по развитию туризма

Ранее 30 октября Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета 6 сентября, среди которых – рассмотрение вопроса об обнулении НДС для туроператоров, а также проработка безвизового въезда иностранцев без учета принципа взаимности.

20 октября Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции были переданы Минэкономразвития. Согласно тексту указа, шаг направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизацию структуры федеральных органов исполнительной власти».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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