Глава Коми попал под обстрел ВСУ во время поездки в зону спецоперации

«Мы вчера пока перемещались, по нам шесть раз ударили HIMARS, шесть раз. Мы ехали… на двух автобусах огромных, набитых обмундированием, и двух джипах, и вот по нашей колонне шесть раз "Хаймерсами" били, потому что цель такая нарядная», — рассказал глава Коми. В рамках встречи с военнослужащими из региона Уйба передал им дополнительную экипировку, сформированную правительством Коми.