Глава Коми попал под обстрел ВСУ во время поездки в зону спецоперации
Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что во время поездки в зону специальной военной операции к военнослужащим из региона его автоколонна попала под обстрел вооруженных сил Украины, передают «РИА Новости».
«Мы вчера пока перемещались, по нам шесть раз ударили HIMARS, шесть раз. Мы ехали… на двух автобусах огромных, набитых обмундированием, и двух джипах, и вот по нашей колонне шесть раз "Хаймерсами" били, потому что цель такая нарядная», — рассказал глава Коми. В рамках встречи с военнослужащими из региона Уйба передал им дополнительную экипировку, сформированную правительством Коми.
9 ноября первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков посетил Луганск, чтобы провести обучение для представителей СМИ и пресс-служб.
Российские политики регулярно совершают рабочие поездки в Донбасс и новые регионы РФ. Так, в июле в Луганске впервые побывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ходе поездки он встретился с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником и выступил перед депутатами народного совета республики.
В августе Донбасс впервые с начала спецоперации посетил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он встретился с врио глав ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным.
Кроме того, в конце октября бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что находится в зоне боевых действий в Запорожской области. Также в октябре Херсон посетил Кириенко в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
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