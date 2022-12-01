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Володин предложил проголосовать за запрет суррогатного материнства для иностранцев

Ведомости

Спикер Госдумы предложил провести голосование по вопросу о запрете для иностранных граждан пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Такое предложение с опросом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«На следующей неделе планируем рассмотреть вопрос о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Это решение защитит малышей, предотвратит продажу детей за рубеж. Прошу высказать ваше мнение», — написал он.

27 ноября Володин сообщил, что в начале декабря будет принято решение о запрете на суррогатное материнство для иностранцев. По его словам, за последние несколько лет за границу было вывезено 45 000 младенцев, рожденных суррогатными матерями, а услуги суррогатного материнства он назвал «большим нелегальным бизнесом», оборот которого может превышать 2 млрд евро. Володин подчеркнул, что дети «зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары».

Законопроект о запрете технологии суррогатного материнства для иностранцев был принят Госдумой в первом чтении в мае текущего года, а в процессе доработки между его авторами-депутатами и представителями ответственных ведомств возникли разногласия.

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Работу над законопроектом депутаты начали после событий января 2020 г., когда в московской квартире было обнаружено несколько младенцев, один из которых был мертв. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), впоследствии по нему было задержано восемь человек – сотрудников репродуктивных клиник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных