Володин предложил проголосовать за запрет суррогатного материнства для иностранцев
Спикер Госдумы предложил провести голосование по вопросу о запрете для иностранных граждан пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Такое предложение с опросом он опубликовал в своем Telegram-канале.
«На следующей неделе планируем рассмотреть вопрос о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Это решение защитит малышей, предотвратит продажу детей за рубеж. Прошу высказать ваше мнение», — написал он.
27 ноября Володин сообщил, что в начале декабря будет принято решение о запрете на суррогатное материнство для иностранцев. По его словам, за последние несколько лет за границу было вывезено 45 000 младенцев, рожденных суррогатными матерями, а услуги суррогатного материнства он назвал «большим нелегальным бизнесом», оборот которого может превышать 2 млрд евро. Володин подчеркнул, что дети «зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары».
Законопроект о запрете технологии суррогатного материнства для иностранцев был принят Госдумой в первом чтении в мае текущего года, а в процессе доработки между его авторами-депутатами и представителями ответственных ведомств возникли разногласия.
Работу над законопроектом депутаты начали после событий января 2020 г., когда в московской квартире было обнаружено несколько младенцев, один из которых был мертв. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), впоследствии по нему было задержано восемь человек – сотрудников репродуктивных клиник.
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