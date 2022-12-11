Власти Белгородской области отменили закупки элементов новогоднего оформления
В Белгородской области отменены закупки новых элементов оформления населенных пунктов к Новому году, но праздник отменять не будут, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».
«Иногда слышу, что в Белгородской области не самая простая ситуация, давайте все отменим, не будем отмечать новогодние праздники. Я думаю, что это неправильно, потому что жизнь продолжается, поводы для радости должны быть», — написал глава региона.
По его словам, власти отменили все муниципальные и областные закупки, в рамках которых планировалось приобрести новые элементы оформления населенных пунктов. Решено было оставить «то, что было приобретено в предыдущие годы», сейчас завершается оформление сел и городов, уточнил Гладков. Он добавил, что затраты к Новому году сократили, но отменять праздник, по его мнению, неправильно.
70% россиян поддержали праздничное украшение городов на Новый год при условии отказа от покупки новой иллюминации и украшений, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые были опубликованы в ноябре.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании по вопросу проведения масштабных празднований Нового года и украшения Москвы в этом году. Вместо отмены масштабных гуляний Собянин предложил «посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в оборонно-промышленных комплексах, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома». Москва будет украшена к Новому году, при этом город откажется от массовых мероприятий и фейерверков, сообщил столичный градоначальник по итогам голосования.
Ряд регионов в этом году также начал отказываться от масштабных новогодних мероприятий и украшений. К числу таких городов относятся Калуга, Краснодар, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск и др. Региональные власти решили отказаться от празднований и закупки новых украшений для того, чтобы направить сэкономленные средства на оснащение мобилизованных и поддержку их семей.