Власти Белгородской области отменили закупки элементов новогоднего оформления

По его словам, власти отменили все муниципальные и областные закупки, в рамках которых планировалось приобрести новые элементы оформления населенных пунктов. Решено было оставить «то, что было приобретено в предыдущие годы», сейчас завершается оформление сел и городов, уточнил Гладков. Он добавил, что затраты к Новому году сократили, но отменять праздник, по его мнению, неправильно.