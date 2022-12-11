Газета
Общество

Власти Белгородской области отменили закупки элементов новогоднего оформления

Ведомости

В Белгородской области отменены закупки новых элементов оформления населенных пунктов к Новому году, но праздник отменять не будут, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Иногда слышу, что в Белгородской области не самая простая ситуация, давайте все отменим, не будем отмечать новогодние праздники. Я думаю, что это неправильно, потому что жизнь продолжается, поводы для радости должны быть», — написал глава региона.

По его словам, власти отменили все муниципальные и областные закупки, в рамках которых планировалось приобрести новые элементы оформления населенных пунктов. Решено было оставить «то, что было приобретено в предыдущие годы», сейчас завершается оформление сел и городов, уточнил Гладков. Он добавил, что затраты к Новому году сократили, но отменять праздник, по его мнению, неправильно. 

Ранее по теме: В Минкультуры порекомендовали регионам заменить увеселительные мероприятия на просветительские

70% россиян поддержали праздничное украшение городов на Новый год при условии отказа от покупки новой иллюминации и украшений, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые были опубликованы в ноябре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании по вопросу проведения масштабных празднований Нового года и украшения Москвы в этом году. Вместо отмены масштабных гуляний Собянин предложил «посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в оборонно-промышленных комплексах, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома». Москва будет украшена к Новому году, при этом город откажется от массовых мероприятий и фейерверков, сообщил столичный градоначальник по итогам голосования.

Ряд регионов в этом году также начал отказываться от масштабных новогодних мероприятий и украшений. К числу таких городов относятся Калуга, Краснодар, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск и др. Региональные власти решили отказаться от празднований и закупки новых украшений для того, чтобы направить сэкономленные средства на оснащение мобилизованных и поддержку их семей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных