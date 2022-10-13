Власти Новосибирска отменили новогодний салют и праздничный концерт
В Новосибирске отменили новогодний салют и массовые мероприятия с перекрытием центра города, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, сообщила вице-мэр города Анна Терешкова, передает ТАСС.
«Сейчас очень много вопросов пошло от жителей, от гостей города о том, что не время смотреть на другие города, необходимо перераспределить средства на мобилизованных, поэтому мы решили, что у нас не будет дополнительных трат», — пояснила Терешкова.
Власти Новосибирска будут работать в рамках уже существующего бюджета, уточнила она. По словам Терешковой, ранее запланированные затраты в рамках программы «Новосибирск – новогодняя столица России» на организацию пространств и привлечение звезд больше не планируются.
От празднования масштабного Нового года уже отказались в Ростовской области, Чувашии, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Калуге. При этом в Министерстве обороны РФ идею по отмене праздников для экономии средств ради помощи мобилизованным не одобрили.
Заместитель министра обороны РФ — начальник главного военно-политического управления вооруженных сил, генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что ВС РФ «имеют все необходимое оснащение». По его словам, отмена новогодних праздников является «преждевременной и ненужной» мерой.
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