ВЦИОМ: 70% россиян поддержали праздничное украшение городов на Новый год

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании по вопросу проведения масштабных празднований Нового года и украшения Москвы в этом году. Вместо отмены масштабных гуляний Собянин предложил «посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в оборонно-промышленных комплексах, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома». Собянин уточнил, что доходы от празднования Нового года позволят «​​кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции», а также сохранить малый бизнес, в котором трудоустроены «миллионы людей».