ВЦИОМ: 70% россиян поддержали праздничное украшение городов на Новый год
70% россиян поддержали праздничное украшение городов на Новый год при условии отказа от покупки новой иллюминации и украшений, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
При этом 14% считают, что традиция украшения города к Новому года должна сохраниться, даже если потребуется выделить средства на приобретение новых украшений. Почти столько же (12%) высказались за полный отказ от праздничных украшений.
Помимо этого, большинство россиян выступили в поддержку новогоднего оформления торговых центров и ярмарок (85%), установки праздничной ели на улицах и площадях городов (89%). При этом каждый третий респондент отметил, что их следует сделать скромнее (37% и 34% соответственно). Наименьшую поддержку встретили салюты, отказаться от них готовы 54% опрошенных, а сохранить — 22%.
Что касается праздничных мероприятий, то за сохранение детских елок выступили 96%. Также наибольшую поддержку встретило проведение таких мероприятий, как поздравление семей участников СВО (из числа волонтеров) путем поквартирного обхода Дедами Морозами и Снегурочками (94%), а также отправка поздравительных открыток от семей мобилизованных на передовую и поздравление раненых в госпиталях при участии Деда Мороза и Снегурочки (по 87%).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании по вопросу проведения масштабных празднований Нового года и украшения Москвы в этом году. Вместо отмены масштабных гуляний Собянин предложил «посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в оборонно-промышленных комплексах, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома». Собянин уточнил, что доходы от празднования Нового года позволят «кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции», а также сохранить малый бизнес, в котором трудоустроены «миллионы людей».
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