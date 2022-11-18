Газета
Общество

ВЦИОМ: 70% россиян поддержали праздничное украшение городов на Новый год

Ведомости

70% россиян поддержали праздничное украшение городов на Новый год при условии отказа от покупки новой иллюминации и украшений, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

При этом 14% считают, что традиция украшения города к Новому года должна сохраниться, даже если потребуется выделить средства на приобретение новых украшений. Почти столько же (12%) высказались за полный отказ от праздничных украшений.

Помимо этого, большинство россиян выступили в поддержку новогоднего оформления торговых центров и ярмарок (85%), установки праздничной ели на улицах и площадях городов (89%). При этом каждый третий респондент отметил, что их следует сделать скромнее (37% и 34% соответственно). Наименьшую поддержку встретили салюты, отказаться от них готовы 54% опрошенных, а сохранить — 22%.

Что касается праздничных мероприятий, то за сохранение детских елок выступили 96%. Также наибольшую поддержку встретило проведение таких мероприятий, как поздравление семей участников СВО (из числа волонтеров) путем поквартирного обхода Дедами Морозами и Снегурочками (94%), а также отправка поздравительных открыток от семей мобилизованных на передовую и поздравление раненых в госпиталях при участии Деда Мороза и Снегурочки (по 87%).

Ранее по теме: Более 50% москвичей проголосовали за украшение города к Новому году

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании по вопросу проведения масштабных празднований Нового года и украшения Москвы в этом году. Вместо отмены масштабных гуляний Собянин предложил «посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в оборонно-промышленных комплексах, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома». Собянин уточнил, что доходы от празднования Нового года позволят «​​кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции», а также сохранить малый бизнес, в котором трудоустроены «миллионы людей».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных