Более 50% москвичей проголосовали за украшение города к Новому году

«Распределение ответов: 53% — сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые мероприятия, а вырученные средства отправить на поддержку участников СВО, 28% — праздновать так же, как и в прошлые годы и вырученные средства отправить на поддержку участников СВО, 19% — не украшать город и не проводить праздничных мероприятий», — сообщается на сайте. Участие в голосовании приняли уже более 200 000 человек.