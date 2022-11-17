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Более 50% москвичей проголосовали за украшение города к Новому году

Ведомости

Большинство москвичей, участвовавших в голосовании о формате празднования Нового года, выступили за новогоднее украшение города, но без проведения массовых мероприятий, следует из данных на сайте «Активный Гражданин», где проходит голосование.

«Распределение ответов: 53% — сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые мероприятия, а вырученные средства отправить на поддержку участников СВО, 28% — праздновать так же, как и в прошлые годы и вырученные средства отправить на поддержку участников СВО, 19% — не украшать город и не проводить праздничных мероприятий», — сообщается на сайте. Участие в голосовании приняли уже более 200 000 человек.

Накануне, 16 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы с помощью голосования выбрать формат проведения новогодних праздников в этом году. Вместо отмены масштабных гуляний Собянин предложил «посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в оборонно-промышленных комплексах, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома». Столичный мэр заявил, что доходы от проведения новогодних мероприятий в Москве будут направлены на поддержку специальной военной операции.

Ранее по теме: Собянин предложил провести голосование о формате празднования Нового года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных