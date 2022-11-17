Более 50% москвичей проголосовали за украшение города к Новому году
Большинство москвичей, участвовавших в голосовании о формате празднования Нового года, выступили за новогоднее украшение города, но без проведения массовых мероприятий, следует из данных на сайте «Активный Гражданин», где проходит голосование.
«Распределение ответов: 53% — сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые мероприятия, а вырученные средства отправить на поддержку участников СВО, 28% — праздновать так же, как и в прошлые годы и вырученные средства отправить на поддержку участников СВО, 19% — не украшать город и не проводить праздничных мероприятий», — сообщается на сайте. Участие в голосовании приняли уже более 200 000 человек.
Накануне, 16 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы с помощью голосования выбрать формат проведения новогодних праздников в этом году. Вместо отмены масштабных гуляний Собянин предложил «посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в оборонно-промышленных комплексах, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома». Столичный мэр заявил, что доходы от проведения новогодних мероприятий в Москве будут направлены на поддержку специальной военной операции.
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