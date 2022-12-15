Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных
Размер пособия для беременных будет увеличен, он составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», — заявил глава государства.
Он напомнил, что с 1 января 2023 г. в силу вступает закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка. Путин подписал данный документ в конце ноября 2022 г.
Единое пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет. Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ).
Предполагается, что размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей. Беременные женщины получат от 50 до 100% регионального ПМ трудоспособного населения.
Кроме того, в декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился направить дополнительно на выплаты российским малообеспеченным семьям 362 млн руб. Эти средства распределят между семьями, в которых родился третий или последующий ребенок. На следующий день правительство приняло решение дополнительно выделить 3,3 млрд руб. на детские выплаты малоимущим семьям. Речь идет о ежемесячных выплатах, которые полагаются каждому ребенку от 3 до 7 лет в таких семьях.