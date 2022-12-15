Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных

Кроме того, в декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился направить дополнительно на выплаты российским малообеспеченным семьям 362 млн руб. Эти средства распределят между семьями, в которых родился третий или последующий ребенок. На следующий день правительство приняло решение дополнительно выделить 3,3 млрд руб. на детские выплаты малоимущим семьям. Речь идет о ежемесячных выплатах, которые полагаются каждому ребенку от 3 до 7 лет в таких семьях.