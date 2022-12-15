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Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных

Ведомости

Размер пособия для беременных будет увеличен, он составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 

«Размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», — заявил глава государства. 

Он напомнил, что с 1 января 2023 г. в силу вступает закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка. Путин подписал данный документ в конце ноября 2022 г. 

Единое пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет. Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ). 

Предполагается, что размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей. Беременные женщины получат от 50 до 100% регионального ПМ трудоспособного населения.

Кроме того, в декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился направить дополнительно на выплаты российским малообеспеченным семьям 362 млн руб. Эти средства распределят между семьями, в которых родился третий или последующий ребенок. На следующий день правительство приняло решение дополнительно выделить 3,3 млрд руб. на детские выплаты малоимущим семьям. Речь идет о ежемесячных выплатах, которые полагаются каждому ребенку от 3 до 7 лет в таких семьях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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