Суд арестовал россиянина по делу о госизмене
Следователи ФСБ предъявили обвинение россиянину Фирузу Дадобоеву в госизмене, позже он был арестован судом, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя в правоохранительных органах.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Дадобоев Фируз Темирбоевич, которому следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он арестован и на время следствия помещен в СИЗО «Лефортово», — сказал он.
В пресс-службе Лефортовского суда Москвы уточнили, что Дадобоев арестован и будет находиться в СИЗО до 26 февраля 2023 г.
7 декабря обвинение по делу о госизмене было предъявлено ученому-геодезисту и бывшему чиновнику Еврейской автономной области Валерию Качину. Он также был этапирован в московское СИЗО «Лефортово» для проведения дальнейших следственных действий. Как отметили в Лефортовском суде Москвы, следствие просило продлить арест ученому до 12 марта.
В начале августа по делу о госизмене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. Его поместили в СИЗО в Лефортово.
Ранее был арестован новосибирский ученый Дмитрий Колкер, заведующий Лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, по делу о госизмене. По данным родственников ученого, его обвиняли в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Через два дня после задержания, 3 июля, стало известно, что он умер в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО. Сообщалось, что у Колкера диагностировали рак четвертой стадии.