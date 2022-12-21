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Суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Ведомости

Следователи ФСБ предъявили обвинение россиянину Фирузу Дадобоеву в госизмене, позже он был арестован судом, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Дадобоев Фируз Темирбоевич, которому следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он арестован и на время следствия помещен в СИЗО «Лефортово», — сказал он.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы уточнили, что Дадобоев арестован и будет находиться в СИЗО до 26 февраля 2023 г. 

7 декабря обвинение по делу о госизмене было предъявлено ученому-геодезисту и бывшему чиновнику Еврейской автономной области Валерию Качину. Он также был этапирован в московское СИЗО «Лефортово» для проведения дальнейших следственных действий. Как отметили в Лефортовском суде Москвы, следствие просило продлить арест ученому до 12 марта. 

В начале августа по делу о госизмене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. Его поместили в СИЗО в Лефортово. 

Ранее был арестован новосибирский ученый Дмитрий Колкер, заведующий Лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, по делу о госизмене. По данным родственников ученого, его обвиняли в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Через два дня после задержания, 3 июля, стало известно, что он умер в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО. Сообщалось, что у Колкера диагностировали рак четвертой стадии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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