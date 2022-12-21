Суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Ранее был арестован новосибирский ученый Дмитрий Колкер, заведующий Лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, по делу о госизмене. По данным родственников ученого, его обвиняли в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Через два дня после задержания, 3 июля, стало известно, что он умер в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО. Сообщалось, что у Колкера диагностировали рак четвертой стадии.