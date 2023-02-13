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Общество

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 14 человек

Ведомости

В результате обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске из-за взрыва газа погибли 14 человек. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании.

«14 человек погибли, что очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким. При этом 14 человек были спасены непосредственно в зоне разрушений. Десятки человек были эвакуированы», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сообщалось о гибели 13 человек. Еще 9 жителей пострадали, 7 из них находятся в больнице, 2 — в реанимации.

Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда жилого дома. 10 февраля МЧС завершили разбор завалов. Всего в ликвидации последствий участвовали 358 человек.

Основной версией причины взрыва газа Травников назвал нарушения правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. 9 февраля СК возбудил уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В тот же день были задержаны два человека, которые представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз-сервис». Они занимались техническим обслуживанием газовых плит в нескольких квартирах. Суд арестовал задержанных до 9 апреля.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также подчеркнул готовность федеральных органов оказать необходимую помощь. 10 февраля было объявлено днем траура в Новосибирской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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