Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 14 человек
В результате обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске из-за взрыва газа погибли 14 человек. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании.
«14 человек погибли, что очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким. При этом 14 человек были спасены непосредственно в зоне разрушений. Десятки человек были эвакуированы», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сообщалось о гибели 13 человек. Еще 9 жителей пострадали, 7 из них находятся в больнице, 2 — в реанимации.
Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда жилого дома. 10 февраля МЧС завершили разбор завалов. Всего в ликвидации последствий участвовали 358 человек.
Основной версией причины взрыва газа Травников назвал нарушения правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. 9 февраля СК возбудил уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В тот же день были задержаны два человека, которые представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз-сервис». Они занимались техническим обслуживанием газовых плит в нескольких квартирах. Суд арестовал задержанных до 9 апреля.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также подчеркнул готовность федеральных органов оказать необходимую помощь. 10 февраля было объявлено днем траура в Новосибирской области.