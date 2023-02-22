Газета
Общество

Госдума рекомендовала Минцифры проработать запрет удаленки для уехавших айтишников

Ведомости

Госдума на пленарном заседании 22 февраля приняла постановление с рекомендацией Минцифры рассмотреть вопрос о запрете удаленной работы для IT-специалистов, которые покинули Россию, свидетельствуют данные в думской электронной базе. 

«Совместно с Государственной думой проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан — ИТ-специалистов, выехавших за пределы Российской Федерации после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем (ГИС), информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также с оборотом персональных данных», — говорится в списке рекомендаций нижней палаты.

К ГИС, в частности, относятся Единая биометрическая система (ЕБС), информационная система мониторинга товаров (ГИС МТ), сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн» и др. КИИ считаются информационные системы и сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сферах здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, финансов и др.

Проект постановления внес в Госдуму 15 февраля 2023 г. думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Документ был разработан после «правительственного часа» с участием министра цифрового развития Максута Шадаева 20 декабря 2022 г.

Ранее Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию. В то же время в ноябре 2022 г. Шадаев заявил, что отъезд айтишников глобально не повлиял на отрасль в стране. В Кремле выразили заинтересованность в возвращении IT-специалистов в Россию.

В январе газета «Коммерсантъ» выяснила, что Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями меры, которые позволят стимулировать возвращение уехавших айтишников. В частности, речь идет о гарантированном предоставлении брони от призыва в ВС России, а также полной или частичной оплате перелета в РФ. В то же время рассматривается возможность повышения НДФЛ с 13 до 30% для работающих из-за рубежа даже при сохранении формального налогового резидентства.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных