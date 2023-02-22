Госдума рекомендовала Минцифры проработать запрет удаленки для уехавших айтишников
Госдума на пленарном заседании 22 февраля приняла постановление с рекомендацией Минцифры рассмотреть вопрос о запрете удаленной работы для IT-специалистов, которые покинули Россию, свидетельствуют данные в думской электронной базе.
«Совместно с Государственной думой проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан — ИТ-специалистов, выехавших за пределы Российской Федерации после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем (ГИС), информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также с оборотом персональных данных», — говорится в списке рекомендаций нижней палаты.
К ГИС, в частности, относятся Единая биометрическая система (ЕБС), информационная система мониторинга товаров (ГИС МТ), сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн» и др. КИИ считаются информационные системы и сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сферах здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, финансов и др.
Проект постановления внес в Госдуму 15 февраля 2023 г. думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Документ был разработан после «правительственного часа» с участием министра цифрового развития Максута Шадаева 20 декабря 2022 г.
Ранее Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию. В то же время в ноябре 2022 г. Шадаев заявил, что отъезд айтишников глобально не повлиял на отрасль в стране. В Кремле выразили заинтересованность в возвращении IT-специалистов в Россию.
В январе газета «Коммерсантъ» выяснила, что Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями меры, которые позволят стимулировать возвращение уехавших айтишников. В частности, речь идет о гарантированном предоставлении брони от призыва в ВС России, а также полной или частичной оплате перелета в РФ. В то же время рассматривается возможность повышения НДФЛ с 13 до 30% для работающих из-за рубежа даже при сохранении формального налогового резидентства.