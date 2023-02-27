Российские дипломы бакалавров приравняют к дипломам о полном высшем образовании
Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в эфире телеканала «Россия 24».
«Эти дипломы (бакалавра – ред.) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», – сказал он (цит. по ТАСС).
Фурсенко также отметил, что все дипломы, которые были получены до этого нововведения, будут также признаны дипломами о полном высшем образовании. Он напомнил, что все выпускники вузов в период СССР считались дипломированными специалистами.
Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин анонсировал реформу системы высшего образования во время послания Федеральному собранию. Позже в Минобрнауки сообщили, что переход к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием будет планомерным и продуманным.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пояснил, что в ближайшее время университеты разработают и представят соответствующие образовательные программы высшего образования, рассчитанные на 4–6 лет.
24 мая 2022 г. Минобрнауки объявило, что займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской системы. До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.