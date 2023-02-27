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Российские дипломы бакалавров приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Ведомости

Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в эфире телеканала «Россия 24». 

«Эти дипломы (бакалавра – ред.) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», – сказал он (цит. по ТАСС). 

Фурсенко также отметил, что все дипломы, которые были получены до этого нововведения, будут также признаны дипломами о полном высшем образовании. Он напомнил, что все выпускники вузов в период СССР считались дипломированными специалистами. 

Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин анонсировал реформу системы высшего образования во время послания Федеральному собранию. Позже в Минобрнауки сообщили, что переход к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием будет планомерным и продуманным. 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пояснил, что в ближайшее время университеты разработают и представят соответствующие образовательные программы высшего образования, рассчитанные на 4–6 лет.

Ранее по теме: Фальков: в России сохранят аспирантуру

24 мая 2022 г. Минобрнауки объявило, что займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской системы. До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.

Ранее по теме: Анонсированная президентом реформа образования: что изменится

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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