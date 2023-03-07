РБК: Минобороны предложило сохранять служебное жилье за семьями участников СВО

Необходимость изменения объясняется присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, объяснили в документе. Авторы подчеркнули, что встречаются случаи, когда члены семьи военных не могут находиться вместе с ними по месту службы, в частности на новых территориях РФ.