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РБК: Минобороны предложило сохранять служебное жилье за семьями участников СВО

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Минобороны России подготовило законопроект, предлагающий сохранять за семьями участников спецоперации служебное жилье. Об этом сообщили источники РБК.

Законопроект предполагает внесение поправок в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Согласно предложению, семьи военнослужащих, находящихся за рубежом или в «отдельных регионах России», сохранят возможность жить в арендуемом или служебном жилье даже после изменения места службы.

Министерство предложило закрепить ряд жилищных прав для военнослужащих, таких как:

  • право пользоваться предоставленным ранее жильем;

  • право на денежную компенсацию за аренду, если Минобороны не может предоставить служебное жилье;

  • право состоять в списках нуждающихся в специализированном жилье, а также право на обеспечение служебным жильем по месту службы;

Такие меры также могут ввести и для семей сотрудников войск национальной гвардии. В документе уточнили, что предложения направлены на «повышение социальной поддержки и уровня социальной защищенности военнослужащих».

Необходимость изменения объясняется присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, объяснили в документе. Авторы подчеркнули, что встречаются случаи, когда члены семьи военных не могут находиться вместе с ними по месту службы, в частности на новых территориях РФ.

21 февраля президент России Владимир Путин поручил создать государственный фонд социальной поддержки военнослужащих ВС РФ. По словам президента, за каждой семьей погибшего, а также ветераном должен быть закреплен свой соцработник, который будет помогать в образовании, повышении квалификации, спорте и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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