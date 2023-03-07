РБК: Минобороны предложило сохранять служебное жилье за семьями участников СВО
Законопроект предполагает внесение поправок в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Согласно предложению, семьи военнослужащих, находящихся за рубежом или в «отдельных регионах России», сохранят возможность жить в арендуемом или служебном жилье даже после изменения места службы.
Министерство предложило закрепить ряд жилищных прав для военнослужащих, таких как:
право пользоваться предоставленным ранее жильем;
право на денежную компенсацию за аренду, если Минобороны не может предоставить служебное жилье;
право состоять в списках нуждающихся в специализированном жилье, а также право на обеспечение служебным жильем по месту службы;
Такие меры также могут ввести и для семей сотрудников войск национальной гвардии. В документе уточнили, что предложения направлены на «повышение социальной поддержки и уровня социальной защищенности военнослужащих».
Необходимость изменения объясняется присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, объяснили в документе. Авторы подчеркнули, что встречаются случаи, когда члены семьи военных не могут находиться вместе с ними по месту службы, в частности на новых территориях РФ.
21 февраля президент России Владимир Путин поручил создать государственный фонд социальной поддержки военнослужащих ВС РФ. По словам президента, за каждой семьей погибшего, а также ветераном должен быть закреплен свой соцработник, который будет помогать в образовании, повышении квалификации, спорте и др.