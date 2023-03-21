Дептранс предупредил о сильном затруднении движения в Москве до 19:00

Си Цзиньпин прилетел в Россию накануне, 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. По словам Пескова, она продолжалась 4,5 часа. В ходе неформальной встречи лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. Си Цзиньпин пробудет с визитом в Москве до 22 марта.