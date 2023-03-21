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Общество

Дептранс предупредил о сильном затруднении движения в Москве до 19:00

Ведомости

В Москве ожидают сильное затруднение движение на дорогах с 14:00 до 19:00, к вечеру могут быть пробки 9 баллов, сообщили в дептрансе Москвы. 

«Вечером ожидаем 9 баллов. Сложно будет в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК», – сказано в сообщении. 

В дептрансе призвали строить маршрут заранее и по возможности отложить поездки личном транспорте на более позднее время или воспользоваться общественным транспортом. 

По состоянию на 11:30 загруженность дорог в Москве составляет 7 баллов. Движение затруднено на Пятницкой улице, Лубянском проезде, Москворецкой набережной и Конюшковской улице. В 10:50 движение было перекрыто на участке Садового кольца от Казанского вокзала до Белого дома. Накануне, 20 марта, пробки в Москве достигали 10 баллов. 

В 11:20 в Доме правительства началась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Михаилом Мишустиным. После этого Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным. Церемония официальной встречи начнется ориентировочно в 15:00, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сегодня, 21 марта, пройдут переговоры в узком и расширенном формате, а также подписание документов и заявления для СМИ. 

Си Цзиньпин прилетел в Россию накануне, 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. По словам Пескова, она продолжалась 4,5 часа.  В ходе неформальной встречи лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. Си Цзиньпин пробудет с визитом в Москве до 22 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных