Дептранс предупредил о сильном затруднении движения в Москве до 19:00
В Москве ожидают сильное затруднение движение на дорогах с 14:00 до 19:00, к вечеру могут быть пробки 9 баллов, сообщили в дептрансе Москвы.
«Вечером ожидаем 9 баллов. Сложно будет в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК», – сказано в сообщении.
В дептрансе призвали строить маршрут заранее и по возможности отложить поездки личном транспорте на более позднее время или воспользоваться общественным транспортом.
По состоянию на 11:30 загруженность дорог в Москве составляет 7 баллов. Движение затруднено на Пятницкой улице, Лубянском проезде, Москворецкой набережной и Конюшковской улице. В 10:50 движение было перекрыто на участке Садового кольца от Казанского вокзала до Белого дома. Накануне, 20 марта, пробки в Москве достигали 10 баллов.
В 11:20 в Доме правительства началась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Михаилом Мишустиным. После этого Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным. Церемония официальной встречи начнется ориентировочно в 15:00, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сегодня, 21 марта, пройдут переговоры в узком и расширенном формате, а также подписание документов и заявления для СМИ.
Си Цзиньпин прилетел в Россию накануне, 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. По словам Пескова, она продолжалась 4,5 часа. В ходе неформальной встречи лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. Си Цзиньпин пробудет с визитом в Москве до 22 марта.