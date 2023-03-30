В МИД РФ сообщили о выдаче виз иностранным журналистам в прежнем режиме
Российские визы иностранным журналистам выдаются в обычном режиме, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает ТАСС.
«Визы выдаются в обычном режиме. У нас никаких ограничений нет в отличие от европейских коллег, которые, как вы знаете, усложнили выдачу виз», – отметил дипломат.
30 марта корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист собирал тайные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Позже Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.
После этого WSJ отвергла обвинения ФСБ и потребовала немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал «РИА Новостям», что вопрос обмена журналиста пока не стоит.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершкович был задержан «с поличным» и речь идет не о подозрениях. На вопрос будут ли журналисты корпункта WSJ высланы из России, Песков ответил отрицательно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», аккредитация и журналистская виза используются в России иностранцами для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.