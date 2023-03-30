В МИД РФ сообщили о выдаче виз иностранным журналистам в прежнем режиме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», аккредитация и журналистская виза используются в России иностранцами для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.