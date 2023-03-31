Министр труда отметил снижение уровня безработицы среди молодежи в России

«В целом за два года уровень безработицы молодежи у нас в возрасте от 15 до 29 лет снизился на 2,2 процентных пункта с 10,7% до 8,5%», – заявил Котяков. Министр добавил, что с этого года Минтруд совместно с Минпросвещения работали над новым сервисом «Стажировки и практики», который будет открыт в сентябре 2023 г. на портале «Работа в России».