Министр труда отметил снижение уровня безработицы среди молодежи в России
Уровень безработицы среди молодежи в России за два года снизился на 2,2%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на итоговой коллегии Министерства просвещения, передает «Интерфакс».
«В целом за два года уровень безработицы молодежи у нас в возрасте от 15 до 29 лет снизился на 2,2 процентных пункта с 10,7% до 8,5%», – заявил Котяков. Министр добавил, что с этого года Минтруд совместно с Минпросвещения работали над новым сервисом «Стажировки и практики», который будет открыт в сентябре 2023 г. на портале «Работа в России».
В феврале 2023 г. уровень безработицы в России обновил исторический минимум и составил 3,5%. К концу февраля в органах службы занятости населения состояли на учете 700 000 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 600 000 человек имели статус безработного, в том числе 400 000 человек получали пособие по безработице.
23 марта в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что уровень безработицы в декабре 2022 г. зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%. Аналогичный показатель, согласно данным Росстата, был зафиксирован и в ноябре 2022 г. Премьер добавил, что в 2023 г. уровень безработицы продолжил снижаться: в январе – до 3,6%.