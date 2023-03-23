Мишустин заявил о рекордном снижении уровня безработицы в России
Уровень безработицы в декабре 2022 г. зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г. Аналогичный показатель, согласно данным Росстата, был зафиксирован и в ноябре 2022 г. Мишустин добавил, что в 2023 г. уровень безработицы продолжил снижаться: в январе – 3,6%.
«За счет мер поддержки уровень безработицы снизился. И в декабре зафиксирован на историческом минимуме – три целых семь десятых процента. А в январе текущего года – три целых шесть десятых», – заявил премьер.
Говоря об обеспечении стабильности на рынке труда Мишустин отметил, что для российских властей, «как и в предыдущие годы, важно было защитить людей, их доходы и занятость». Премьер заявил, что по поручению президента был принят целый комплекс мер. В частности, правительство расширило возможности пройти обучение и освоить новые профессиональные навыки. По его словам, в 2022 г. курсы окончили почти 200 000 человек.
«Перезапустили программу стимулирования найма. С упором на молодых людей, которым, как правило, сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников. На эти цели предусмотрено семь миллиардов рублей. В прошлом году поступило заявок от компаний более чем на сто пятьдесят тысяч рабочих мест. Уже нанято двадцать шесть тысяч человек. Продолжается такая практика и сейчас», – продолжил Мишустин.
Премьер также отметил, что было уделено отдельное внимание кадровому вопросу в оборонно-промышленном комплексе. «На его предприятия привлекаем специалистов из других российских субъектов и организуем бесплатное обучение по востребованным на производстве профессиям», – отметил Мишустин.
Из представленной в декабре прошлого года статистики Росстата следовало, что уровень безработицы в России впервые с 1991 г. снизился до нового исторического минимума и составил 3,7% в ноябре. Общее число безработных в ноябре составило 2,7 млн человек. 72,4 млн человек были трудоустроены, подсчитал Росстат.
При этом уровень безработицы среди женщин оказался выше, чем среди мужчин (3,9% против 3,5%). Также уровень безработицы среди сельских жителей превышает этот показатель среди горожан (5,1% против 3,2%), хотя численно последняя группа больше (1,9 млн среди жителей городов против 0,9 млн среди сельских жителей). Средний возраст безработных — 36,3 года.