Мишустин заявил о рекордном снижении уровня безработицы в России

«Перезапустили программу стимулирования найма. С упором на молодых людей, которым, как правило, сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников. На эти цели предусмотрено семь миллиардов рублей. В прошлом году поступило заявок от компаний более чем на сто пятьдесят тысяч рабочих мест. Уже нанято двадцать шесть тысяч человек. Продолжается такая практика и сейчас», – продолжил Мишустин.