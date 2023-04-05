ВЦИОМ: треть россиян ожидают «восстания машин» в ближайшие 50 лет

При этом в целом в то, что нейросети и другие технологии могут выйти из-под контроля человека в ближайшие 50 лет, не верят 59%. Уточняется, что среди тех, кто мало верит в возможность «восстания машин», больше тех, кто разбираются в теме нейросетей (73%). Этой позиции также придерживаются представители молодежи в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет (76% и 74% соответственно), а также активные пользователи интернета (72%).