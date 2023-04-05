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Общество

ВЦИОМ: треть россиян ожидают «восстания машин» в ближайшие 50 лет

Ведомости

Каждый третий россиянин (30%) убежден, что «восстание машин» может произойти в ближайшие 50 лет, следует из результатов исследования ВЦИОМ на тему нейросетей. Опрос был проведен 2 апреля, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

При этом в целом в то, что нейросети и другие технологии могут выйти из-под контроля человека в ближайшие 50 лет, не верят 59%. Уточняется, что среди тех, кто мало верит в возможность «восстания машин», больше тех, кто разбираются в теме нейросетей (73%). Этой позиции также придерживаются представители молодежи в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет (76% и 74% соответственно), а также активные пользователи интернета (72%).

Согласно результатам опроса, в общей сложности о нейросетях знают 63% россиян, среди них каждый второй (51%) просто что-то слышал о них, только 12% утверждают, что хорошо разбираются в нейросетях. При этом больше трети россиян (37%) впервые услышали о нейросетях. Большинство респондентов относятся к этим технологиям положительно и нейтрально (35% и 40% соответственно).

Две трети опрошенных (69%) убеждены, что нейросети не смогут заменить человека в творческих профессиях, в том числе художников, журналистов, сценаристов. Такой позиции чаще придерживаются представители молодого поколения и активные пользователи интернета.

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В конце марта «Ведомости» со ссылкой на обзор фонда «Петербургская политика» писали, что активные пользователи GPT-чатов ощущают тревогу за свою профессию. Рост популярности GPT-чатов спровоцировал дискуссию по нескольким направлениям в медиа и интернете. Речь идет как об изменении рынка труда в связи с цифровизацией, так и об уязвимости некоторых категорий – например, специалистов, связанных с накоплением и систематизацией знаний (ученые, юристы), или представителей творческих профессий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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