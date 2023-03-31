В Италии временно заблокировали ChatGPT

Как писали ранее «Ведомости», на фоне популярности ChatGPT и Midjourney с августа 2022 г. по февраль 2023 г. количество пользователей нейросетей выросло в 5 раз, а продолжительность взаимодействия с ИИ – в 3 раза, писали «Ведомости» в конце зимы. Рост популярности GPT-чатов спровоцировал дискуссию по нескольким направлениям в медиа и интернете. Речь идет как об изменении рынка труда в связи с цифровизацией, так и об уязвимости некоторых категорий – например, специалистов, связанных с накоплением и систематизацией знаний (ученые, юристы), или представителей творческих профессий.