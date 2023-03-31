В Италии временно заблокировали ChatGPT
Итальянское агентство по защите данных временно ограничило использование чат-ботом ChatGPT от OpenAI персональных данных в Италии, говорится в сообщении регулятора.
Ведомство также заявило, что проведет расследование того, как обрабатываются данные пользователей. Регулятор, указав на произошедшую 20 марта утечку данных, заявил об «отсутствии правовой основы, которая оправдывает массовый сбор и хранение персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы платформы».
Регулятор также заявил, что сервис, предназначенный для лиц старше 13 лет, не имеет каких-либо фильтров для проверки возраста пользователей. При этом информация, предоставленная ChatGPT, не всегда соответствует фактическим данным, что приводит к неточной обработке персональных данных.
OpenAI, у которой нет офиса в ЕС, есть 20 дней для того, чтобы через своего представителя в Европейской экономической зоне сообщить, как она планирует привести ChatGPT в соответствие с Общим регламентом по защите данных ЕС (GDPR). В противном случае компании грозит штраф до 4% ее оборота.
Ранее некоммерческая организация Future of Life опубликовала письмо с призывом «немедленно приостановить» обучение систем ИИ. Под этим подписались руководитель SpaceX Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк, филантроп Эндрю Янг и еще около тысячи исследователей. «Системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а риски управляемыми», – говорится в сообщении организации.
Как писали ранее «Ведомости», на фоне популярности ChatGPT и Midjourney с августа 2022 г. по февраль 2023 г. количество пользователей нейросетей выросло в 5 раз, а продолжительность взаимодействия с ИИ – в 3 раза, писали «Ведомости» в конце зимы. Рост популярности GPT-чатов спровоцировал дискуссию по нескольким направлениям в медиа и интернете. Речь идет как об изменении рынка труда в связи с цифровизацией, так и об уязвимости некоторых категорий – например, специалистов, связанных с накоплением и систематизацией знаний (ученые, юристы), или представителей творческих профессий.
При этом сам ChatGPT прогнозирует частичную замену на себя менеджеров по продажам, специалистов по маркетингу, секретарей, административных работников. В качестве инструмента сервис может использоваться преподавателями, психологами и финансовыми консультантами. ChatGPT отмечает, что с развитием сервиса могут возникнуть новые профессии.