В Госдуме предложили запретить ароматизированные жидкости для вейпов

Запрет вейпов в России депутаты Госдумы активно обсуждают с начала 2023 г. 18 января Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. В тот же день Госдума во втором и сразу в третьем чтениях приняла закон об увеличении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина.