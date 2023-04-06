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В Госдуме предложили запретить ароматизированные жидкости для вейпов

Ведомости

Депутаты Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным разработали законопроект, согласно которому запрещается выпуск и продажа жидкостей для вейпов, которые содержат ароматизаторы и добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. 

Запрет в том числе затронет безникотиновые жидкости. В законопроекте уточняется, что перечень запрещенных добавок определит правительство РФ. Изменения предлагается внести в закон о защите населения от потребления никотиносодержащей продукции.

Накануне, 5 апреля, Володин сообщил, что Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля. Он отметил, что запрет будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, но и всей линейки аналогичных устройств. Кроме того, ограничения затронут рекламу. 

Запрет вейпов в России депутаты Госдумы активно обсуждают с начала 2023 г. 18 января Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. В тот же день Госдума во втором и сразу в третьем чтениях приняла закон об увеличении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина. 

В конце марта председатель Госдумы обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность запрета вейпов. Премьер отметил, что правительство сформирует позицию по этому вопросу. В феврале минимизировать употребления вейпов в России также призывал глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных