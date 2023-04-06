В Госдуме предложили запретить ароматизированные жидкости для вейпов
Депутаты Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным разработали законопроект, согласно которому запрещается выпуск и продажа жидкостей для вейпов, которые содержат ароматизаторы и добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Запрет в том числе затронет безникотиновые жидкости. В законопроекте уточняется, что перечень запрещенных добавок определит правительство РФ. Изменения предлагается внести в закон о защите населения от потребления никотиносодержащей продукции.
Накануне, 5 апреля, Володин сообщил, что Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля. Он отметил, что запрет будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, но и всей линейки аналогичных устройств. Кроме того, ограничения затронут рекламу.
Запрет вейпов в России депутаты Госдумы активно обсуждают с начала 2023 г. 18 января Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. В тот же день Госдума во втором и сразу в третьем чтениях приняла закон об увеличении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина.
В конце марта председатель Госдумы обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность запрета вейпов. Премьер отметил, что правительство сформирует позицию по этому вопросу. В феврале минимизировать употребления вейпов в России также призывал глава Минздрава Михаил Мурашко.