Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище

2 апреля прогремел взрыв в клубе «Патриот», где в это время проходил творческий вечер Татарского. На следующий день, 3 апреля, подозреваемую в убийстве Дарью Трепову задержали. Она призналась, что принесла в заведение бюст военкора, который впоследствии взорвался.