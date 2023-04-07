Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище
Прощание с военкором Владленом Татарским (настоящее имя – Максим Фомин), убитым в результате теракта 2 апреля в Санкт-Петербурге, состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище, сообщается в его Telegram-канале.
«Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля в 12:00, город Москва, Троекуровское кладбище, похоронный зал», – говорится в сообщении.
2 апреля прогремел взрыв в клубе «Патриот», где в это время проходил творческий вечер Татарского. На следующий день, 3 апреля, подозреваемую в убийстве Дарью Трепову задержали. Она призналась, что принесла в заведение бюст военкора, который впоследствии взорвался.
4 апреля Трепову арестовали на два месяца. Ей инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по первой статье – до 20 лет лишения свободы, а по второй – до 15 лет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был проинформирован о случившемся, а 3 апреля президент наградил Татарского орденом Мужества посмертно.