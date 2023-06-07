Путин поручил МЧС оказать помощь жителям Херсонской области на фоне подрыва ГЭС
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области работу по оказанию помощи людям и ликвидации последствий затопления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. Он отметил, что уровень воды уже начал спадать в районе Новой Каховки. При этом в населенных пунктах ниже по течению, в том числе у Алешек и Голой Пристани, уровень воды достигнет максимума 7 июня, после чего также начнет спадать. После начала затопления из Херсонской области было эвакуировано 1500 человек, отметил Сальдо.
После инцидента на ГЭС Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины и отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. СК возбудил уголовное дело о теракте.