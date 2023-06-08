Минтранс установит новые правила запуска беспилотников

Предлагается разрешить запуск дронов на высоте до 150 метров от земли или воды в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах, разрешенных для полетов. Зоны будут установлены Минтрансом по согласованию с органами местного самоуправления и городами федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь).