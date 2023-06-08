Минтранс установит новые правила запуска беспилотников
Министерство транспорта разработало проект постановления правительства, согласно которому над населенными пунктами разрешат запуск беспилотников. С документом ознакомились «Известия».
Предлагается разрешить запуск дронов на высоте до 150 метров от земли или воды в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах, разрешенных для полетов. Зоны будут установлены Минтрансом по согласованию с органами местного самоуправления и городами федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь).
План перемещения дронов передавать не понадобится, если дрон весит меньше 30 кг и находится в прямой видимости. Сейчас для запуска нужно согласовывать полеты и получить разрешение, рассказал «Известиям» руководитель Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрий Куликов.
Если полет планируется в запрещенной зоне или на высоте выше 150 м, то беспилотник должен быть оснащен постоянной двусторонней радиосвязью с Государственной корпорацией по организации воздушного движения. В ином случае полет будет запрещен во благо обеспечения безопасности других воздушных судов.
Подать план полета дрона можно будет через интернет или по телефону. Помимо этого, упрощается использование беспилотников в сельском хозяйстве. Новые нормы планируют ввести с марта 2024 г. Предполагается, что постановление ослабит запреты на запуск БПЛА.
Последнее время атаки украинских беспилотников регулярно фиксируются в приграничных российских регионах – в Воронежской области пытались атаковать военный полигон, в Крыму отбили атаку девяти беспилотников 4 июня, а в Псковской области два беспилотника взорвали здание нефтепровода.
Ночью со 2 на 3 мая Киев предпринял попытку атаковать Кремль при помощи двух беспилотников. В Кремле назвали это «спланированной террористической акцией, покушением на президента России».
В конце мая украинские беспилотники атаковали жилые здания в Москве.
После этого запрет на запуск беспилотников ввели в Москве, Санкт-Петербурге, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Кировской, Костромской, Курганской, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Челябинской и Ярославской областях.
Помимо этого, использование БПЛА запрещено в Камчатском, Краснодарском и Приморском краях, в Адыгее, Бурятии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии – Алании, Татарстане и Удмуртии.