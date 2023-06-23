В Россельхознадзоре назвали источник сальмонеллы в шаурме в Братске

Уточняется, что наггетсы производились из просроченного куриного мяса, которое поставлялось из Красноярского края. При этом у его поставщиков отсутствовала ветеринарная сопроводительная документация. В ведомстве также отметили, что в информационной системе в области ветеринарии «ВетИС» отсутствовала информация об утилизации 30 т продукции, которая была списана в период с 1 по 20 июня в связи с истечением срока годности.