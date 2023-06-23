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Общество

В Россельхознадзоре назвали источник сальмонеллы в шаурме в Братске

Ведомости

Куриное мясо и соусы, входившие в состав шаурмы, которой отравился 101 человек в Братске Иркутской области, содержали сальмонеллу. Об этом говорится в сообщении ведомства. 

«По результатам лабораторных исследований, проведенных методом ПЦР, в  пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл. Предварительно палочковидные бактерии обнаружили в соусах и курице», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что наггетсы производились из просроченного куриного мяса, которое поставлялось из Красноярского края. При этом у его поставщиков отсутствовала ветеринарная сопроводительная документация. В ведомстве также отметили, что в информационной системе в области ветеринарии «ВетИС» отсутствовала информация об утилизации 30 т продукции, которая была списана в период с 1 по 20 июня в связи с истечением срока годности. 

Сообщения об отравлении в Братске начали поступать вечером 13 июня и утром 14 июня. Тогда в СК сообщали о госпитализации 11 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция». Все они, по данным следствия, приобрели еду в заведении «Шаурму хочу». 20 июня стало известно, что всего шаурмой отравился 101 человек, в том числе 22 ребенка. 

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Владелец заведения был задержан 15 июня. Позже его поместили под домашний арест до 13 августа. 

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения в технологии приготовления еды и хранении продуктов. Помимо этого, в заведении отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены. Сейчас кафе временно запретили вести деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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