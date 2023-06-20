Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске выросло до 101
От отравления шаурмой в кафе быстрого питания в Братске Иркутской области пострадал 101 человек. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 – это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме», – написал он.
Семь госпитализированных пациентов уже были выписаны из больницы. Тяжелых случаев отравления нет.
Сообщения об отравлении начали поступать вечером 13 июня и утром 14 июня. Тогда в СК сообщали о госпитализации 11 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция». Все они, по данным следствия, приобрели еду в заведении «Шаурму хочу». В предыдущий раз сообщалось о 62 пострадавших.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Владелец заведения был задержан 15 июня. Сейчас он находится под домашним арестом до 13 августа.
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения в технологии приготовления еды и хранении продуктов. Помимо этого в заведении отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены. Сейчас кафе временно запретили вести деятельность.