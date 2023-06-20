Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске выросло до 101

Сообщения об отравлении начали поступать вечером 13 июня и утром 14 июня. Тогда в СК сообщали о госпитализации 11 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция». Все они, по данным следствия, приобрели еду в заведении «Шаурму хочу». В предыдущий раз сообщалось о 62 пострадавших.