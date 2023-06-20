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Общество

Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске выросло до 101

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От отравления шаурмой в кафе быстрого питания в Братске Иркутской области пострадал 101 человек. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 – это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме», – написал он. 

Семь госпитализированных пациентов уже были выписаны из больницы. Тяжелых случаев отравления нет.

Сообщения об отравлении начали поступать вечером 13 июня и утром 14 июня. Тогда в СК сообщали  о госпитализации 11 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция». Все они, по данным следствия, приобрели еду в заведении «Шаурму хочу». В предыдущий раз сообщалось о 62 пострадавших. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело  по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Владелец заведения был задержан 15 июня. Сейчас он находится под домашним арестом до 13 августа. 

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения в технологии приготовления еды и хранении продуктов. Помимо этого в заведении отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены. Сейчас кафе временно запретили вести деятельность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных