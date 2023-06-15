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Владелец кафе задержан после отравления 62 человек в Иркутской области

Ведомости

В Братске Иркутской области задержан владелец кафе быстрого питания, где 62 человека отравились шаурмой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области, пишет ТАСС.

62 человека обратились за медицинской помощью с признаками отравления, из них 29 человек госпитализированы, в том числе пятеро несовершеннолетних. Накануне, 14 июня, в СК сообщали о госпитализации 11 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция». Все они, по данным следствия, приобрели еду в заведении «Шаурму хочу».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело  по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи изъяли гриль-печи и документацию персонала заведения. Помимо этого, были взяты пробы с продуктов, кухонных приборов и техники. Сотрудников кафе быстрого питания направили на бактериологическое исследование.

Позже стало известно, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения в технологии приготовления еды и хранении продуктов. Помимо этого, в заведении отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены. Сейчас кафе временно запретили вести деятельность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных