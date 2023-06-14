Число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 48 человек

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи изъяли гриль-печи и документацию персонала заведения. Помимо этого были взяты пробы с продуктов, кухонных приборов и техники. Сотрудников кафе быстрого питания направили на бактериологическое исследование.