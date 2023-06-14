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Число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 48 человек

Ведомости

Количество человек, отравившихся шаурмой в Братске Иркутской области, выросло до 48, из них 11 человек госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области, пишет ТАСС.

Ранее в СК сообщили, что 11 человек были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция», среди них пятеро несовершеннолетних. Все они, по данным следствия, приобрели еду в заведении «Шаурму хочу».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи изъяли гриль-печи и документацию персонала заведения. Помимо этого были взяты пробы с продуктов, кухонных приборов и техники. Сотрудников кафе быстрого питания направили на бактериологическое исследование.

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Позже стало известно, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения в технологии приготовления еды и хранении продуктов. Сейчас кафе временно запретили вести деятельность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных