Число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 48 человек
Количество человек, отравившихся шаурмой в Братске Иркутской области, выросло до 48, из них 11 человек госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области, пишет ТАСС.
Ранее в СК сообщили, что 11 человек были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция», среди них пятеро несовершеннолетних. Все они, по данным следствия, приобрели еду в заведении «Шаурму хочу».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи изъяли гриль-печи и документацию персонала заведения. Помимо этого были взяты пробы с продуктов, кухонных приборов и техники. Сотрудников кафе быстрого питания направили на бактериологическое исследование.
Позже стало известно, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения в технологии приготовления еды и хранении продуктов. Сейчас кафе временно запретили вести деятельность.