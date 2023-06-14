В Братске Иркутской области более 35 человек отравились шаурмой

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте кафе быстрого питания работали следственный комитет, полиция, сотрудники отдела по защите прав потребителей, а также работники центра гигиены и эпидемиологии.