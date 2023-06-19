Владельца кафе в Братске отправили под домашний арест после отравления 62 человек

62 человека обратились за медицинской помощью с признаками отравления, из них 29 человек госпитализированы, в том числе пятеро несовершеннолетних. 14 июня в СК сообщали о госпитализации 11 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция». Все они, по данным следствия, приобрели еду в заведении «Шаурму хочу».