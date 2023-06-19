Владельца кафе в Братске отправили под домашний арест после отравления 62 человек
Владельца кафе быстрого питания в Братске Иркутской области, где отравились более 60 человек, отправили под домашний арест до 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области, пишет ТАСС.
62 человека обратились за медицинской помощью с признаками отравления, из них 29 человек госпитализированы, в том числе пятеро несовершеннолетних. 14 июня в СК сообщали о госпитализации 11 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция». Все они, по данным следствия, приобрели еду в заведении «Шаурму хочу».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Владелец заведения был задержан 15 июня.
Позже стало известно, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения в технологии приготовления еды и хранении продуктов. Помимо этого, в заведении отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены. Сейчас кафе временно запретили вести деятельность.