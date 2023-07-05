Песков сообщил о следственных действиях после нападения на Милашину и Немова

«Были даны все поручения председателем Следственного комитета. Работа сейчас ведется. Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются», – заявил Песков, отвечая на вопрос, не смущает ли Кремль, что до сих пор нет информации о возбуждении уголовного дела, хотя с нападения прошло больше суток.