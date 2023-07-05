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Песков сообщил о следственных действиях после нападения на Милашину и Немова

Ведомости

Председатель Следственного комитата дал все поручения по ситуации с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, необходимо дождаться результатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев.

«Были даны все поручения председателем Следственного комитета. Работа сейчас ведется. Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются», – заявил Песков, отвечая на вопрос, не смущает ли Кремль, что до сих пор нет информации о возбуждении уголовного дела, хотя с нападения прошло больше суток.

На Милашину и Немова совершили нападение 4 июля по дороге в Грозный. Они прилетели в город на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Их сильно избили, Наумова ранили ножом. Вечером 4 июля в министерстве здравоохранения Северной Осетии (пострадавшие были доставлены в Беслан) их состояние оценили как средней степени тяжести.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего и предоставить по ее итогам доклад. В МВД по республике также сообщили, что проводят проверку. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала наказать виновных в нападении. Она сообщила, что направила министру внутренних дел Руслану Алханову и руководителю СУ СК по Чеченской Республике Виталию Волкову телеграммы с просьбой провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова «на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных», а также прокурору республики Арсану Адаеву – с просьбой взять ситуацию на контроль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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