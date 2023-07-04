Минздрав Северной Осетии оценил состояние Милашиной и Немова после нападения
Состояние журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова оценивается как средней степени тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Северной Осетии.
«Пациенты обследованы специалистами Республиканской больницы, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет. Они получают необходимое лечение. Больница оснащена всем необходимым оборудованием и медикаментами для проведения лечения», – рассказали в минздраве республики (цитата по «Интерфаксу»).
Милашина (работала в «Новой газете») и Немов прибыли в столицу Чеченской Республики 4 июля. Визит журналистки и адвоката связан с оглашением приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.
По данным правозащитной организации «Команда против пыток» (ранее – «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), когда они отправились из аэропорта в Грозном, путь им перекрыли три машины. В результате неизвестные избили обоих, сломали всю технику, которая была у них, а после – забрали ее. Позже стало известно, что пострадавших перевезут в больницу в Беслане.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Песков отметил, что «речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение службам установить личности напавших на Милашину и Немова, а председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего и предоставить по ее итогам доклад.
Милашина после нападения рассказала, что нападавшие требовали пароли от электроники, а также отметила, что они не взяли деньги и банковские карты. При этом были испорчены документы Немова, в частности, его загранпаспорт. Она также заявила, что намерена поехать в Чечню на апелляцию Мусаевой, которую сегодня признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти и приговорили к 5,5 года колонии.