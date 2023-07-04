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Минздрав Северной Осетии оценил состояние Милашиной и Немова после нападения

Ведомости

Состояние журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова оценивается как средней степени тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Северной Осетии.

«Пациенты обследованы специалистами Республиканской больницы, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет. Они получают необходимое лечение. Больница оснащена всем необходимым оборудованием и медикаментами для проведения лечения», – рассказали в минздраве республики (цитата по «Интерфаксу»).

Милашина (работала в «Новой газете») и Немов прибыли в столицу Чеченской Республики 4 июля. Визит журналистки и адвоката связан с оглашением приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным правозащитной организации «Команда против пыток» (ранее – «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), когда они отправились из аэропорта в Грозном, путь им перекрыли три машины. В результате неизвестные избили обоих, сломали всю технику, которая была у них, а после – забрали ее. Позже стало известно, что пострадавших перевезут в больницу в Беслане. 

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Песков отметил, что «речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение службам установить личности напавших на Милашину и Немова, а председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего и предоставить по ее итогам доклад.

Милашина после нападения рассказала, что нападавшие требовали пароли от электроники, а также отметила, что они не взяли деньги и банковские карты. При этом были испорчены документы Немова, в частности, его загранпаспорт. Она также заявила, что намерена поехать в Чечню на апелляцию Мусаевой, которую сегодня признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти и приговорили к 5,5 года колонии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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