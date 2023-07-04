Минздрав Северной Осетии оценил состояние Милашиной и Немова после нападения

Милашина после нападения рассказала, что нападавшие требовали пароли от электроники, а также отметила, что они не взяли деньги и банковские карты. При этом были испорчены документы Немова, в частности, его загранпаспорт. Она также заявила, что намерена поехать в Чечню на апелляцию Мусаевой, которую сегодня признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти и приговорили к 5,5 года колонии.