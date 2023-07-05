Совфед утвердил закон об упрощенном ВНЖ для заключивших контракт с Минобороны
Совет Федерации утвердил закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие контракт на службу с Минобороны, члены их семей, а также высококвалифицированные специалисты смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке, следует из думской электронной базы.
Согласно тексту документа, иностранцам, которые заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России или воинских формированиях на один год, и их семьям для получения ВНЖ не потребуется получать разрешение на временное проживание.
Вместе с этим законопроектом предлагается бессрочно оформлять ВНЖ для высококвалифицированных специалистов и членов их семей, которые на законных основаниях и с соответствующим образованием работают на территории России не менее двух лет. При этом устанавливается, что с 1 марта 2024 г. зарплата таких специалистов должна составлять не менее 750 000 руб. за квартал.
Также поправки предлагают в новой редакции изложить пункт о получении ВНЖ без разрешения на временное проживание иностранными инвесторами. Правительство России должно будет определить критерии, которым будет соответствовать инвестор, осуществляющий вложения, а также орган, который возьмет на себя работу.
Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством России 4 апреля 2022 г. Поправка о предоставлении ВНЖ иностранным контрактникам была внесена в законопроект ко второму чтению и принята 14 июня. В окончательном чтении депутаты приняли закон 22 июня.
15 мая президент России Владимир Путин подписал закон с поправками, которые дают возможность иностранцам, заключившим годовой контракт о прохождении службы в ВС России или других воинских формированиях, подать заявление на получение российского гражданства. В упрощенном виде гражданство также смогут получить супруги, дети и родители иностранных контрактников.