Совфед утвердил закон об упрощенном ВНЖ для заключивших контракт с Минобороны

Вместе с этим законопроектом предлагается бессрочно оформлять ВНЖ для высококвалифицированных специалистов и членов их семей, которые на законных основаниях и с соответствующим образованием работают на территории России не менее двух лет. При этом устанавливается, что с 1 марта 2024 г. зарплата таких специалистов должна составлять не менее 750 000 руб. за квартал.