В Омске спасатели потушили пожар на крыше пятиэтажного дома
Спасатели потушили пожар на крыше пятиэтажного дома в Омске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
С огнем удалось справиться в 00:41 (мск). В 22:51 было ликвидировано открытое горение, а в 22:36 огонь удалось локализовать на площади 1125 кв. м.
Пожар в пятиэтажном жилом доме начался вечером 15 июля. По данным портала NGS55, пожар произошел в доме № 3 на бульваре Победы.
Изначально огонь распространился на 800 кв. м, но позже его площадь выросла до 1 125 кв. м. Из здания эвакуировали 60 человек, еще троих пришлось спасать. Жильцов дома разместят в пункте временного размещения на базе школы. По предварительной информации, пострадавших нет.