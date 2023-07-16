В Омске спасатели потушили пожар на крыше пятиэтажного дома

Изначально огонь распространился на 800 кв. м, но позже его площадь выросла до 1 125 кв. м. Из здания эвакуировали 60 человек, еще троих пришлось спасать. Жильцов дома разместят в пункте временного размещения на базе школы. По предварительной информации, пострадавших нет.