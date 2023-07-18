Суд оштрафовал телеканал ТВ-3 на 4 млн рублей за неверную маркировку фильма с ЛГБТ

Протокол на телеканал, который входит в холдинг «Газпром-медиа», был составлен по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.