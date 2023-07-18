Суд оштрафовал телеканал ТВ-3 на 4 млн рублей за неверную маркировку фильма с ЛГБТ
Мещанский суд Москвы назначил телеканалу ТВ-3 штраф в 4 млн руб. за распространение среди детей информации об ЛГБТ. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.
Протокол на телеканал, который входит в холдинг «Газпром-медиа», был составлен по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.
По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», протокол на компанию был составлен из-за неверной маркировки фильма «Пираньи».
13 июля Останкинский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» из-за отсутствия маркировки «18+» у фильма «Идеальные незнакомцы». Размер штрафа составил 1 млн руб. Ранее по аналогичной статье была оштрафована компания «Фонбет», владеющая телеканалом «ТНТ Music». Причиной для назначения штрафа стало отсутствие маркировки «18+» на клипе Summer Really Hurt Us певицы Alma.
24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов.