Мост между Красным Октябрем и «Музеоном» построят к 2025 году

В июле Собянин рассказал, что за 11 лет власти Москвы благоустроили в столице более 500 улиц, переулков и площадей и освободили множество улиц от нависающих проводов, убрав их под землю. Он напомнил, что некоторые улицы и их участки стали за последние годы полностью пешеходными.