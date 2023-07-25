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Общество

Мост между Красным Октябрем и «Музеоном» построят к 2025 году

Ведомости

В Москве построят новый пешеходный мост между Красным Октябрем и «Музеоном». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что проект давно напрашивался и он просил сделать это инвесторов, которые занимались реконструкцией Красного Октября, но они так и не собрались. В результате строительство моста включили в городскую программу.

По словам Собянина, пешеходный мост могут построить к концу 2024 г. или началу 2025 г.

В июле Собянин рассказал, что за 11 лет власти Москвы благоустроили в столице более 500 улиц, переулков и площадей и освободили множество улиц от нависающих проводов, убрав их под землю. Он напомнил, что некоторые улицы и их участки стали за последние годы полностью пешеходными.

Ранее мэр столицы анонсировал появление до конца года трех новых парковых зон вдоль московских рек. Одну обустроят в пойме Яузы, где создают самый протяженный в Европе парк, еще две – на юге столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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