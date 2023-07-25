Мост между Красным Октябрем и «Музеоном» построят к 2025 году
В Москве построят новый пешеходный мост между Красным Октябрем и «Музеоном». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что проект давно напрашивался и он просил сделать это инвесторов, которые занимались реконструкцией Красного Октября, но они так и не собрались. В результате строительство моста включили в городскую программу.
По словам Собянина, пешеходный мост могут построить к концу 2024 г. или началу 2025 г.
В июле Собянин рассказал, что за 11 лет власти Москвы благоустроили в столице более 500 улиц, переулков и площадей и освободили множество улиц от нависающих проводов, убрав их под землю. Он напомнил, что некоторые улицы и их участки стали за последние годы полностью пешеходными.
Ранее мэр столицы анонсировал появление до конца года трех новых парковых зон вдоль московских рек. Одну обустроят в пойме Яузы, где создают самый протяженный в Европе парк, еще две – на юге столицы.