Собянин назвал количество благоустроенных за 11 лет улиц Москвы
За 11 лет власти Москвы благоустроили в столице более 500 улиц, переулков и площадей, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Проделали большую работу: организовали удобные маршруты для пешеходов, расширили тротуары. Благодаря городскому проекту "Чистое небо" освободили множество улиц от нависающих проводов, убрав их под землю», – написал мэр Москвы.
Собянин напомнил, что некоторые улицы и их участки стали за последние годы полностью пешеходными. Например, от автомобилей освободили Кузнецкий Мост и часть Рождественки, Камергерский и Столешников переулки. Глава города также рассказал о преображении улицы Никольской десять лет назад, которая стала особенно популярной во время чемпионата мира по футболу в 2018 г. Кроме того, в 2017 г. в Москве организовали пешеходный маршрут, который проходит от Никольской улицы через Богоявленский переулок, Биржевую площадь и Рыбный переулок. Еще спустя два года статус пешеходной приобрела Школьная улица.
В апреле Собянин анонсировал появление до конца года трех новых парковых зон вдоль московских рек. Одну обустроят в пойме Яузы, где создают самый протяженный в Европе парк, еще две — на юге столицы.