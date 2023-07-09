Собянин назвал количество благоустроенных за 11 лет улиц Москвы

Собянин напомнил, что некоторые улицы и их участки стали за последние годы полностью пешеходными. Например, от автомобилей освободили Кузнецкий Мост и часть Рождественки, Камергерский и Столешников переулки. Глава города также рассказал о преображении улицы Никольской десять лет назад, которая стала особенно популярной во время чемпионата мира по футболу в 2018 г. Кроме того, в 2017 г. в Москве организовали пешеходный маршрут, который проходит от Никольской улицы через Богоявленский переулок, Биржевую площадь и Рыбный переулок. Еще спустя два года статус пешеходной приобрела Школьная улица.