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Общество

Собянин назвал количество благоустроенных за 11 лет улиц Москвы

Ведомости

За 11 лет власти Москвы благоустроили в столице более 500 улиц, переулков и площадей, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

«Проделали большую работу: организовали удобные маршруты для пешеходов, расширили тротуары. Благодаря городскому проекту "Чистое небо" освободили множество улиц от нависающих проводов, убрав их под землю», – написал мэр Москвы.

Собянин напомнил, что некоторые улицы и их участки стали за последние годы полностью пешеходными. Например, от автомобилей освободили Кузнецкий Мост и часть Рождественки, Камергерский и Столешников переулки. Глава города также рассказал о преображении улицы Никольской десять лет назад, которая стала особенно популярной во время чемпионата мира по футболу в 2018 г. Кроме того, в 2017 г. в Москве организовали пешеходный маршрут, который проходит от Никольской улицы через Богоявленский переулок, Биржевую площадь и Рыбный переулок. Еще спустя два года статус пешеходной приобрела Школьная улица.

В апреле Собянин анонсировал появление до конца года трех новых парковых зон вдоль московских рек. Одну обустроят в пойме Яузы, где создают самый протяженный в Европе парк, еще две — на юге столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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