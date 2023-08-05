Газета
Общество

Кабмин выделит на содержание музейных комплексов в четырех городах 800 млн рублей

Ведомости

Правительство РФ выделит 791 млн руб. на содержание и эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего федеральные средства получат 28 учреждений, в том числе специальные музыкальные школы, учебные корпуса хореографических академий и общеобразовательные школы. Деньги пойдут на возмещение расходов на оплату коммунальных услуг, услуг связи и отдельных видов работ.

Как пояснили в пресс-службе правительства, в составе музейных и культурно-образовательных комплексов, созданных в этих городах по указу президента, будет работать 46 разных объектов.

Ранее по теме: Пушкинский музей в Москве закрыли по техническим причинам

Ранее в апреле президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвященные событиям специальной военной операции на Украине. Также президент поручил рассмотреть возможность передачи таким музеям «пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией». 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных