Кабмин выделит на содержание музейных комплексов в четырех городах 800 млн рублей
Правительство РФ выделит 791 млн руб. на содержание и эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Всего федеральные средства получат 28 учреждений, в том числе специальные музыкальные школы, учебные корпуса хореографических академий и общеобразовательные школы. Деньги пойдут на возмещение расходов на оплату коммунальных услуг, услуг связи и отдельных видов работ.
Как пояснили в пресс-службе правительства, в составе музейных и культурно-образовательных комплексов, созданных в этих городах по указу президента, будет работать 46 разных объектов.
Ранее в апреле президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвященные событиям специальной военной операции на Украине. Также президент поручил рассмотреть возможность передачи таким музеям «пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией».