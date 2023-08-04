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Пушкинский музей в Москве закрыли по техническим причинам

Ведомости

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина временно закрыли по техническим причинам, сообщили в пресс-службе.

«По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно», – говорится в сообщении. Пресс-служба добавила, что информация будет опубликована позже.

Уточняется, что если визит в музей «сегодня еще не состоялся или был прерван эвакуацией», то предлагается дождаться открытия и посетить его сегодня, 4 августа, либо заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета в течение 10 дней.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что в Пушкинском музее сработала сигнализация, вследствие чего были эвакуированы посетители главного и соседнего зданий. Причина эвакуации пока неизвестна.

30 апреля в Москве прошла эвакуация посетителей и сотрудников Третьяковской галереи. Как сообщали экстренные службы, это было связано с анонимным сообщении об угрозе взрыва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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