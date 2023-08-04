Пушкинский музей в Москве закрыли по техническим причинам
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина временно закрыли по техническим причинам, сообщили в пресс-службе.
«По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно», – говорится в сообщении. Пресс-служба добавила, что информация будет опубликована позже.
Уточняется, что если визит в музей «сегодня еще не состоялся или был прерван эвакуацией», то предлагается дождаться открытия и посетить его сегодня, 4 августа, либо заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета в течение 10 дней.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что в Пушкинском музее сработала сигнализация, вследствие чего были эвакуированы посетители главного и соседнего зданий. Причина эвакуации пока неизвестна.
30 апреля в Москве прошла эвакуация посетителей и сотрудников Третьяковской галереи. Как сообщали экстренные службы, это было связано с анонимным сообщении об угрозе взрыва.