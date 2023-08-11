Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через «Госуслуги»

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 г. В декабре МВД России сообщило, что жители новых регионов могут до начала 2026 г. обменять ранее выданные ведомствами Украины, ДНР или ЛНР водительские права на российские по паспорту, без сдачи экзамена и медосвидетельствования.