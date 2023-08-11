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Общество

Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через «Госуслуги»

Ведомости

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей теперь могут подать заявление на регистрацию своего автомобиля или получение водительских прав через портал «Госуслуг». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Можно прибыть в подразделение Госавтоинспекции к назначенному часу и получить требуемую услугу в кратчайший срок, существенно сэкономив время», – рассказала она.

Представитель МВД призвала жителей новых регионов активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет, добавив, что граждане по-прежнему могут обращаться за госуслугами по линии ГИБДД напрямую в региональное подразделение ведомства.

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Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 г. В декабре МВД России сообщило, что жители новых регионов могут до начала 2026 г. обменять ранее выданные ведомствами Украины, ДНР или ЛНР водительские права на российские по паспорту, без сдачи экзамена и медосвидетельствования.

30 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет. Мишустин напомнил о разработанной программе социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, ее меры направлены на сохранение рабочих мест, запуск дополнительных мощностей и дальнейшую поддержку различных секторов экономики, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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