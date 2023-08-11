Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через «Госуслуги»
Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей теперь могут подать заявление на регистрацию своего автомобиля или получение водительских прав через портал «Госуслуг». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Можно прибыть в подразделение Госавтоинспекции к назначенному часу и получить требуемую услугу в кратчайший срок, существенно сэкономив время», – рассказала она.
Представитель МВД призвала жителей новых регионов активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет, добавив, что граждане по-прежнему могут обращаться за госуслугами по линии ГИБДД напрямую в региональное подразделение ведомства.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 г. В декабре МВД России сообщило, что жители новых регионов могут до начала 2026 г. обменять ранее выданные ведомствами Украины, ДНР или ЛНР водительские права на российские по паспорту, без сдачи экзамена и медосвидетельствования.
30 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет. Мишустин напомнил о разработанной программе социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, ее меры направлены на сохранение рабочих мест, запуск дополнительных мощностей и дальнейшую поддержку различных секторов экономики, уточнил он.